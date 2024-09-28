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Muğla'da Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Muğla'da Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor
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Muğla ilinde 2024 yılının ilk 8 ayında 17 bin 698 işletme denetlenerek 540 numune toplandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerini 7/24 sürdürüyor.

Muğla'da 2024 yılının ilk 8 ayında 17 bin 698 işletme ziyaret edilerek güvenli gıda temini adına 540 adet numune toplandı.

Muğla il genelinde Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gıda güvenliği konusunda titizlikle çalışan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti. Yapılan bu kapsamlı denetimlerde, halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla hem üretim hem de satış yapan işletmeler dikkatle inceleniyor. Muğla'daki işletmelerin düzenli denetlenmesinin vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere erişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten yetkililer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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