Muğla'da Gençlerin Barınma İhtiyacı İçin Yeniden Yapılandırma Süreci Başladı
Muğla'daki Milli Piyango Kız Yurdu'nda, deprem riskine karşı yıkılan blokların yerine modern ve güvenli binalar yapılacak. Proje çalışmaları tamamlandı ve gençlerin sağlıklı bir ortamda barınması hedefleniyor.
Muğla'da gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayan Milli Piyango Kız Yurdu'nda, deprem performans analizi sonucunda riskli olduğu belirlenen blokların yerine yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım atıldı.
Yıkılan blokların yerine yapılacak yeni binalar için proje çalışmaları tamamlandı. Modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen projeyle birlikte öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda barınması amaçlanıyor. Yetkililer, gençlerin geleceğini daha sağlam temellere oturtmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel