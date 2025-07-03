Muğla'da Gençler Lavanta Hasadı Yaptı

Muğla'da Gençler Lavanta Hasadı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, doğa eğitimi ve aromatik bitki programları kapsamında lavanta hasadı gerçekleştirdi. Etkinlik, gençlerin doğayla iç içe zaman geçirmelerine ve bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıdı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, merkez bahçesine daha önce dikmiş oldukları lavantaların hasadını gerçekleştirdi.

Gönüllüler, doğa eğitimi, sıfır kimyasal üretim ve su kaynaklarıyla ilgili projeler kapsamında geliştirilen aromatik bitki programlarına katıldıklarını belirtti. Gençler, yılın bu döneminde özellikle lavanta hasadına gönüllü olarak katılarak hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi oluyor.

Hasat etkinliği hakkında bilgi veren gönüllülerden Edanur Çelik, "Lavanta hasadı döneminde gönüllü gençlerle birlikte buraya gelerek lavanta hasadına katılıyor, lavantanın kurutulmasını ve lavanta ürünlerinin nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Gençlik çalışanları ve gönüllüler, lavantaları gençlik merkezindeki el sanatları atölyelerinde dekoratif ürünler olarak değerlendiriyor" dedi.

Etkinliğin kendisine birçok şey kattığını dile getiren gönüllü gençlerden Zeynep Ekici ise, "Lavanta biçmeyi, demetlemeyi, lavanta çayı yapmayı, lavanta keseleri hazırlamayı ve lavanta kremi üretmeyi öğrendim. Burada gönüllü olarak çalışan herkes birbirine destek oluyor. Hep birlikte çalışıyor, öğreniyor ve çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavantaların hem doğal üretim süreci hem de sosyal etkileşim açısından gençlere önemli deneyimler sunduğu vurgulanan etkinlikte, doğayla bütünleşen gönüllü gençler keyifli anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi

Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Ünlü yarışmacı boşanma kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.