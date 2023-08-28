Muğla'da Genç Kadının Hayatını Kaybettiği Patlamada Ön Rapor Çıktı: İş Yeri Sahipleri Kusurlu Bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Nurhayat Karataş’ın (25) ailesinin avukatı Didem Alaca, olaya ilişkin açıklanan ön raporda firma sahiplerinin kusurlu bulunduklarını belirterek, "İş yeri tarafından Nurhayat'a iş saatleri ve görevi dışında çalışması konusunda kimlerin baskı yaptığını kardeşleri çok net biliyorlar. Eğer Nurhayat o baskılar sonucunda o gün orada olmasaydı, görevi olmayan bir duruma zorlanmasaydı, patlama olsa bile ölmeyecekti, aramızda olacaktı" dedi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Nurhayat Karataş'ın (25) ailesinin avukatı Didem Alaca, olaya ilişkin açıklanan ön raporda firma sahiplerinin kusurlu bulunduklarını belirterek, "İş yeri tarafından Nurhayat'a iş saatleri ve görevi dışında çalışması konusunda kimlerin baskı yaptığını kardeşleri çok net biliyorlar. Eğer Nurhayat o baskılar sonucunda o gün orada olmasaydı, görevi olmayan bir duruma zorlanmasaydı, patlama olsa bile ölmeyecekti, aramızda olacaktı" dedi.

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde 15 Temmuz 2023 tarihinde sabah saatlerinde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurhayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FİRMA SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ali B. (63) ile oğlu Akın B. (30), ertesi gün gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

"O GÜN ORADA OLMAMASI LAZIMDI"

Hayatını kaybeden Nurhayat'ın ailesinin avukatı Didem Alaca, patlamayla ilgili hazırlanan ön rapora ilişkin açıklama yaptı. Raporda tutuklu kişilerin kusurlu bulunduğunun belirten Alaca, şunları söyledi:

"15 Temmuz günü Nurhayat söz konusu fabrikada aslında muhasebe görevlisiyken ve o gün resmi tatil olmasına rağmen iş yerine çağrılıyor. Acil yetiştirilmesi gereken işler olduğu söyleniyor. Sabah erkenden kalkıp apar topar iş yerine gidiyor. Nurhayat'ın iş yerinde normal de yapması gereken iş, tüpleri barkodlamak fakat bu barkodlama işlerini tüp dolum yerinde yapmaması lazım normalde. Yetişmesi gerektiği, acelesi olduğu için orada yapmak mecburiyetinde kalıyor. Burada düşünmemiz gereken şey, o gün niye oradaydı? İkincisi, orada olmasına rağmen niye tüp dolum rampasına çıkmak zorunda bırakıldı, orası onun görev alanı mıydı, onun işi yapmasını kim zorladı, neden zorlandı?"

"İŞİ UCUZA MAL ETMEK İÇİN İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILMIŞ"

Patlayan tüple ilgili şüphelileri ifadelerini aktaran Alaca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"'Tüp bizim firmamıza ait değil, dışarıdan geldi 2015 imal tarihli bir tüp. 10 senelik bir son kullanma tarihi olsa daha 2025'e kadar kullanma süresi vardır. Bize göre tüpün kendisi hatalıdır. O yüzden patlama olmuştur' şeklinde söylüyorlar. Şimdi bu tüp fabrikaya bu şekilde gelen ilk tüp değildir. Eminiz ki yüzlerce binlerce daha son kullanma tarihi geçmemiş, dışarıdan gelen ve daha ucuza mal olan tüpler daha önce de gelmiştir. O tüpler patlamamışken bunlar niye patladı? Bize göre bu tüpün maliyeti oldukça ucuz olduğunu için günümüzün koşullarında da bu işi ucuza mal etmek için insan sağlığı hiçe sayılmış görünüyor. Hem Nurhayat'ın o gün orada olmak mecburiyetinde bırakılması, hem de bu tüplerin sağlıksız, kontrolden geçmemiş tüpler olması, bu ölüm olayının önlenebileceğini bize gösteriyor.

"ÖN RAPOR FİRMA SAHİPLERİNİ KUSURLU BULDU"

Daha 25 yaşında gencecik yeni evlenmiş bir insan çok trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Hastaneye gittiğinde o vaziyette daha canlı. İşin bu trajik boyutu çok ayrı. Biz bu konu da ihmali olan herkesin peşinde olacağız. Nurhayat'ın ailesi çok bitik ve zor durumda. Biz suçluların sonuna kadar peşinde olacağız. Savcılık şu an da gerekli çalışmaları yapıyor. Ön rapor alındı, gerekli tutuklamalar yapıldı. Yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılacak çünkü dosyada bir ölü bir yaralı var. Diğer yaralının durumu da kritik. Ön rapordan sonra alınacak ana raporu da biz inceleyeceğiz. İfadesinin de alınmasının istediğimiz başka kişiler var. Onların da ifadesinin alınmasını sağlayacağız."

"NURHAYAT BASKILAR SONUCUNDA ORADAYDI"

Ön raporda, şu an da tutuklu bulunan firma sahiplerinin ve dolum yapan kişinin ihmalinin olduğunun açıkça belirtildiğini dile getiren Alaca, şunları söyledi:

"Zaten asıl tutuklama gerekçesi de bir ölü ve bir yaralamalı olayda bu kişiler asli kusurlu oldukları için haklı bir tutuklama. Gelecek olan rapor ve alınacak olan ifadeler önemli. Ön rapor, tek bir kişi tarafından, iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlandı. Bu raporda dahi firmanın asli kusurlu olduğu açıkça belirtilmiş. Heyet halinde alınacak rapor ayrı bir irdeleme gerekiyor. Ben orada da kusurlu olduklarının tespit edileceği kanaatindeyim. Nurhayat'ın kardeşlerinin özellikle dinlenmesini istiyoruz. İş yeri tarafından Nurhayat'a iş saatleri ve görevi dışında çalışması konusunda kimlerin baskı yaptığını kardeşleri çok net biliyorlar. Eğer Nurhayat o baskılar sonucunda o gün orada olmasaydı, görevi olmayan bir duruma zorlanmasaydı, patlama olsa bile ölmeyecekti, aramızda olacaktı."