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Muğla'da Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinlikleri Gençlere İlgi Çekiyor

Muğla'da Geleneksel Türk Okçuluğu Etkinlikleri Gençlere İlgi Çekiyor
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Muğla'daki Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu etkinlikleri, gençlerin ilgi odağı oldu. Öğrenciler, hem spor yaparak keyifli vakit geçiriyor hem de okçuluk turnuvalarına hazırlanıyor.

Muğla'daki Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu etkinlikleri, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Türk kültürünün önemli spor dallarından biri olan okçuluk, hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayarak öğrencilerin vazgeçilmez aktiviteleri arasında yerini aldı.

Yurtta düzenlenen sportif faaliyetler kapsamında başlatılan Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimleri sayesinde öğrenciler, hem keyifli zaman geçiriyor hem de ilerleyen dönemlerde düzenlenecek turnuvalara hazırlanma fırsatı buluyor. Haftanın iki günü okul sonrası yapılan antrenmanlar, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Okçuluğa ilgi duyan öğrencilerden Berkcan Çelik, bu sporun disiplin kazandırdığını belirterek, "Okçuluk, odaklanmayı artıran, zihinsel gelişime destek olan ve aynı zamanda fiziksel dayanıklılığı güçlendiren bir spor. Bu etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyoruz hem de kültürümüze ait önemli bir mirası yaşatıyoruz" dedi.

Yaklaşık 120 öğrencinin katılım gösterdiği eğitimlerde gençler, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirirken, milli sporlara olan ilgilerini de artırıyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte bu tür etkinliklerin sayısını artırarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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