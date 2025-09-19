Muğla'da Gece Saatlerinde Peş Peşe Yangınlar Çıktı

(MUĞLA ) – Muğla'da gece saatlerinde peş peşe çıkan yangınlarda 7 farklı noktada alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlardan 4'ü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

İlk yangın saat 22.12'de Aydın Çine Soğukoluk köyü ile Muğla Milas Akkovanlık köyü arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangına çok sayıda ekip yönlendirilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Saat 22.35'te Fethiye Çalıca bölgesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Milas Kıyıkışlacık'ta saat 23.37'de başlayan yangınla mücadele sürerken, Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinde saat 00.36'da çıkan yangında da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında 00.42'de ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Datça Reşadiye yakınlarında saat 02.21'de çıkan yangın ile Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında saat 03.34'te başlayan yangın da büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

7 yangından 4'ünün söndürülürken 3 yangında ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.