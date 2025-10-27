Muğla'da Gaziler öğrencilerle buluştu

Muğla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programında gaziler, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlere vatan sevgisi, fedakarlık ve birlik ruhunu anlatan anlamlı buluşma, büyük ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" projesi kapsamında, Muğla'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Proje çerçevesinde Muğla Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen ve Güneydoğu Gazisi Samet Özdemir, Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte gaziler, zorlu görev şartlarında yaşadıkları hatıraları paylaştı ve gençlere vatan sevgisi, fedakarlık ve birlik ruhunun önemini aktardı. Program sonunda öğrenciler, gazilere sorular yönelterek onların tecrübelerinden faydalanma imkanı buldu.

"Gençlerimizin farkındalığı artıyor"

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İrfan Küçük, projenin temel amacının gençlerin milli değerlerle buluşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın toplumun bütün kesimlerine olduğu gibi her zaman hizmetleri kapsamında yeni bir projesi olan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' adı altında özellikle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gençlerle buluşmaları yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü'nüze bağlı Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Menteşe'de. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın bir araya gelmesini sağladık. Bakanlığımızın başlattığı bu çalışma kapsamında. Çok güzel bir etkinlikti. Gençlerimiz merak ettiği soruları sordular. Gazilerimizin anlatımlarıyla özellikle ülke olarak, millet olarak geçmişte ne yaşandığını bu süreçlerden ve ülkenin bugünlere geldiği süreçle ilgili özellikle çocukların biraz daha bir farkındalık kazanmasını, bilgi sahibi olması adına çok kıymetli paylaşımlar oldu. Bu şekilde çalışmalarımıza düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Üniversitelerde ve okullarımızda gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Yeni nesillere kahramanlık ruhunu aktarıyoruz"

Projenin genç kuşaklara milli değerleri aktarma açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Muğla Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, "Muğla'mızda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile onların destekleri ile birlikte okullarımızda, Muğla'daki okullarımızda, öğrenci yurtlarımızda 'Vatan ve Kahramanlar Buluşması' adı altında seminer kampanya yapıyoruz. Hepsini tek tek dolaşarak bu konuları işlemeye çalışıyoruz. Hatıralarımızı, bilgilerimizi yeni nesile, gençlere aktarmaya çalışıyoruz bu konuda Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün destekleri bizim için büyük bir kazançtır onunla sayesinde bu işi götürmeye çalışıyoruz sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün Muğla Turizm ve Meslek Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştuk onlara bilgilerimizi aktarmaya çalıştık şehitlik, gazilik, vatan, kahramanlar konusunda bilgilerimizi aktarmaya çalıştık. Bizi can kulağı ile dinlediler hepsine teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Bu uygulamayı inşallah Muğla'daki bütün okullarda sürdürmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar yeni nesile, gençlere Vatan ve Kahramanlar Buluşması' adı altında yeni şeyler öğretmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Öğrenciler bizim değerlerimiz"

Güneydoğu Gazisi Samet Özdemir, hatıralarını anlatırken öğrencilerin dikkatli bir şekilde dinlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın programı kapsamında vatanla kahramanlarımızın buluşması programı altında okuldaki öğrencilerimizle beraber kendilerine hem söyleşi hem de vatanımıza milletimizin bayrağımızda şehitlik gazilik bilgisi çatısı altında kendilerine bilgi veriyoruz. Gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla yeryüzündeki vatanımızı toprağımızı, bayrağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olayları anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de sağ olsunlar ve bizi pür dikkat bir şekilde dinleyerek bizleri desteklemek istiyorlar. Öğrenciler bizim değerlerimiz, geleceğimiz nesilleri. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" - MUĞLA