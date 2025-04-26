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Muğla'da 'Gastroenteroloji Bağırsak Okulu' Etkinliği Büyük İlgi Gördü

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Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından Muğla'da düzenlenen ilk 'Gastroenteroloji Bağırsak Okulu' etkinliği, Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 170 gastroenteroloji hekimi katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte bağırsak hastalıklarında son gelişmeler ele alındı ve bilgi paylaşımı yapıldı.

'Gastroenteroloji Bağırsak Okulu'na yoğun katılım

MUĞLA - Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından Muğla'da ilk defa düzenlenen Gastroenteroloji Bağırsak Okulu'na Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 170 Gastroenteroloji hekimi katıldı. İki gün süren etkinlikte çağın en önemli rahatsızlıklarından birisi olan bağırsak hastalıkları ile ilgili yeni gelişmeler ele alındı.

'Gastroenteroloji Bağırsak Okulu'nun Muğla'da düzenlenmesine öncülük eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Özşeker, bu tür toplantıların hem Muğla'nın tanıtımına, hem de sağlık turizmine büyük katkı sunacağını açıkladı.

Bodrum Torba Mahallesindeki bir otelde düzenlenen 'Gastroenteroloji Bağırsak Okulu'nda bölüm ile ilgili yeni gelişmeler hekimler arasında bilgi paylaşımı yapılmasına ve hastaların tedavisinde yeni bilimsel gelişmelerin katılımcılara aktarımı öngörülüyor.

Etkinliğin ilk defa Muğla'da düzenlenmesinin önemli olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Özşeker, "İlimizde daha önce yapılmayan, ilk kez gerçekleştirilen bir toplantı olan Gastroenteroloji Bağırsak Okulu'na Türkiye'den ve yurtdışından, Avrupa'dan birbirinden değerli meslektaşlarımız, gastroenteroloji alanında uzman hekimler ve katılımcılar davet edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu iki günlük toplantı hem güncel bilgiler eşliğinde gelişmeleri aktarmak ve bilgi paylaşımı yapmak, hem de hastalara sağlık sunan, hizmet sunan meslektaşlarımızın tam da gerekli incelemelerin yapmak fırsatını sağlamış olduk. Bunun tabi aynı zamanda Muğla'mız için de sağlık turizmi için, bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani bağırsak hastalıkları günümüzde oldukça sık görülen, hastalarımızın çok sık yakındığı hastalıklarla ilgili bir bölüm. Bizim de ilgi alanımıza giriyor zaten gastroenteroloji. Bununla ilgili de güncel hastalıkların güncel tedavileri, hastaların tedavisinde kullanacak yeni gelişmeler, yeni endoskopik teknikler, yeni cihazlar, ya da yeni ilaçlarla ilgili, ya da hastalara söylenebilecek yeni öneriler ile ilgili tüm incelemeleri burada meslektaşlarımızda yapıyoruz. Bunları da hastalarımızın sağlığında kullanmak üzere donanımlanıyoruz. Gerekli güncellemeleri hem de sosyal medyadan, Gastroenteroloji Derneği'ni takip ederek, hem de bizim sosyal medya hesaplarımızdan gerekli güncellemeleri aynı zamanda hekimlerine başvurarak, gastroenteroloji hekimlerine başvurarak bu konudaki güncellemelerden, güncel bilgilerden hastalarımız ve halkımız gerekli bilgileri alabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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