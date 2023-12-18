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Muğla'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

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Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Filistin'de yaşanan zulme "dur" demek için yürüyüş düzenlendi.

Ak Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından Filistin'de yaşanan zulme "dur" demek için yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş AK Parti Muğla il binasından Menteşe Sınırsızlık Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşte Filistin lehine sloganlar atıldı. Yürüyüş sonrası AK Parti il binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Ceylan Koca "7 Ekim'den bu yana 20 bin insanı canice katleden, saldırılardan yaralı bir şekilde kurtulanların çoğunun da hayatına ampute bir şekilde devam etmesine sebep olan İsrail, ayrımcılık, yurtsuzlaştırma, katliam ve işgale son verme niyetinde olmadığını ve insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ispatlamıştır. Filistin'de 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların, 7 Ekim'den itibaren küresel vicdanı yaralayan bir soykırıma dönüştüğüne şahit oluyoruz. Buna karşılık, her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, hastanelerin bombaların hedefi olduğu, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, küresel güçlerin görmezden geldiği ve sırt çevirdiği Filistin'de, direniş yerelden çıkıp, dalga dalga büyüyerek evrensel bir hal aldı. Saldırıların ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya yapılan, haksızlığın, hukuksuzluğun, işlenen savaş suçlarının karşısında durma çağrısı, en nihayetinde tüm insanlığın küresel kötülük karşısında ayağa kalktığı, her ırktan insanın ve özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma dur dediği güçlü bir direnişe dönüştü" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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