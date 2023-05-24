Muğla'da etkili olan Mayıs yağışları hasara neden oldu Son yılların en yağışlı bahar sezonunun yaşandığı Muğla'da normalin üzerinde gerçekleşen yaz yağmurları maddi hasara neden oldu.

Muğla'da etkili olan Mayıs yağışları hasara neden oldu

MUĞLA - Son yılların en yağışlı bahar sezonunun yaşandığı Muğla'da normalin üzerinde gerçekleşen yaz yağmurları maddi hasara neden oldu. Bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlar sonucu, önceki gün yarıkların oluştuğu Muğla- Aydın Karayolu Akçova mevkiinde bugün çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik tedbiri alarak çalışma başlattı.

Muğla-Aydın Karayolu Akçaova yakınlarında yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yarık oluşmuştu. Yağışların şiddetli bir şekilde devam ettiği Muğla'da dün yarık olan bölge çöktü. Karayolları ekipleri tarafından bölgede önlem alınırken tek şerit halinde ulaşımın sağlandığı yolun yapımı için çalışma başlatıldığı öğrenildi.