Muğla'da Eski Sürücü Belgeleri İçin Son Gün 31 Ekim

Muğla'da Eski Sürücü Belgeleri İçin Son Gün 31 Ekim
Muğla'da 518 bin 567 kişi yeni tip sürücü belgesi alırken, 26 bin 928 kişi hala eski sürücü belgesine sahip. Vali Akbıyık, vatandaşlara eski belgelerini yenilemeleri için son günün 31 Ekim olduğunu hatırlattı.

Eski sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirme tarihinin son günü 31 Ekim tarihi olarak açıklanırken, Muğla'da bugüne kadar 518 bin 567 kişi yeni tip sürücü belgesine sahip oldu. Yeni tip sürücü belgesi almayan kişi sayısı ile 26 bin 928 kişi olarak açıklandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eski tip sürücü belgelerinin değişimi için son 15 gün kaldığını hatırlatarak vatandaşlara yenileme çağrısında bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, Muğla'da eski tip sürücü belgesi değişiminin 14 Ekim 2025 itibariyle yüzde 95,5 oranında gerçekleştiğini belirterek; "14 Ekim 2025 itibariyle il genelinde 518 bin 567 bin kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Eski tip sürücü belgesi değişimi için son tarih 31 Ekim 2025 olduğunu vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bu süre sonrasında sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedeli' avantajlarından yararlanamayacaklar" dedi.

Eski tip sürücü belgesi değişiminin en fazla Dalaman İlçesinde gerçekleştiğini belirten Muğla Valisi Akbıyık, "İl genelinde eski sürücü belgesi olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 4,94. İlçelerimize göre, Dalaman'da 818, Kavalıdere'de 139, Köyceğiz'de 738, Seydikemer'de bin 26, Fethiye'de 4 bin 374, Yatağan'da 942, Menteşe'de 2 bin 809, Ortaca'da bin 505, Milas'ta 3 bin 429, Marmaris'te 2 bin 682, Ula'da 750, Bodrum'da 6 bin 667, Datça'da bin 49 olmak üzere il genelinde 26 bin 928 vatandaşımızda hala eski sürücü belgesi bulunuyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 1 Kasım tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski tip sürücü belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
