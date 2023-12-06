Muğla'da Engelsiz Yaşam Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 2019 yılında kurulan Engelsiz Yaşam Platformu üyeleri engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, engellilerin sorunlarına ortak çözüm bulmak için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Muğla il sınırları içinde faaliyet gösteren 21 sivil toplum, 24 kamu kuruluşundan 92 temsilci katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Platformu toplantısında il genelinde engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar, kamu kurumlarından beklentileri ilgilileri tarafından dikkatle dinlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler ile ilgili hizmetleri ve projeleri olan Türkiye'de ilk Kısa Mola, Muğla'nın sahillerinde hayata geçirilen Engelsiz Plajlar, Engelsİzciler Projesi, Engelliler için sağlık hizmetleri ve nakiller, Engelsiz kafe anlatıldı. Ayrıca bu hizmetlerle Muğla'nın 2021 yılında Engelsiz Şehir seçildiği de katılımcılarla paylaşıldı.

2019 yılında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Engelsiz Yaşam Platformu kendi içinde 8 grup oluşturarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu gruplar; Eğitim ve Aile Sorunları, Toplumsal Algı Boyutunda Engellilik Kavramı, Erişilebilirlik ve Ulaşım Sorunları, Sağlık-Spor ve Beslenme Sorunları, İstihdam-Sosyal Güvenlik, Vergi Avantajları ve Engelli Turizmi, Hak Savunuculuğu-İstismarın Engellenmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü konularında kuruldu ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin bu konularda örgütlenerek sorun çözümünde ortak akıl oluşturulması amaçlandı. - MUĞLA