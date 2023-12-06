Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Engelsiz Yaşam Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında kurulan Engelsiz Yaşam Platformu üyeleri, engelli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldi. Toplantıda engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar ve beklentileri dinlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 2019 yılında kurulan Engelsiz Yaşam Platformu üyeleri engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, engellilerin sorunlarına ortak çözüm bulmak için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Muğla il sınırları içinde faaliyet gösteren 21 sivil toplum, 24 kamu kuruluşundan 92 temsilci katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Platformu toplantısında il genelinde engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar, kamu kurumlarından beklentileri ilgilileri tarafından dikkatle dinlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler ile ilgili hizmetleri ve projeleri olan Türkiye'de ilk Kısa Mola, Muğla'nın sahillerinde hayata geçirilen Engelsiz Plajlar, Engelsİzciler Projesi, Engelliler için sağlık hizmetleri ve nakiller, Engelsiz kafe anlatıldı. Ayrıca bu hizmetlerle Muğla'nın 2021 yılında Engelsiz Şehir seçildiği de katılımcılarla paylaşıldı.

2019 yılında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Engelsiz Yaşam Platformu kendi içinde 8 grup oluşturarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu gruplar; Eğitim ve Aile Sorunları, Toplumsal Algı Boyutunda Engellilik Kavramı, Erişilebilirlik ve Ulaşım Sorunları, Sağlık-Spor ve Beslenme Sorunları, İstihdam-Sosyal Güvenlik, Vergi Avantajları ve Engelli Turizmi, Hak Savunuculuğu-İstismarın Engellenmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü konularında kuruldu ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin bu konularda örgütlenerek sorun çözümünde ortak akıl oluşturulması amaçlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Muğla Sivil Toplum Ulaşım Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title