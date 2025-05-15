Muğla'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Konvoyu Düzenlendi

Muğla'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Konvoyu Düzenlendi
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Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen konvoy, engelli bireylerin toplumla güçlü bir bağ kurarak farkındalık mesajı vermesini sağladı. Etkinliğe çeşitli kurumların ekipleri katılarak destek verdi.

Muğla'da Engelliler Haftası kapsamında; UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla AFAD ekiplerinin katılımıyla düzenlenen konvoyla engelli bireyler toplumla güçlü bir bağ kurarak farkındalık mesajı verdi.

Muğla Engelliler Derneği ve Beyaz Ay Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen araç konvoyu, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Etkinliğe engelli bireyler, aileleri ve gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Günün ilk etkinliği saat 09.00'da Muğla Valiliği önünde başladı. Engelli bireyler, burada Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a özel bir gösteri sundu. Davul zurna eşliğinde sahneye çıkan engelli bireyler, zeybek oynayarak hem izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı hem de büyük alkış aldı.

Valilik önündeki gösterinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araç konvoyu şehir merkezinde farkındalık turu attı. Engelli bireylerin de yer aldığı korteje, UMKE, jandarma, 112 Acil Sağlık, polis ve Muğla AFAD ekiplerine ait araçlar eşlik etti. Konvoy şehirdeki birçok caddeyi dolaşarak vatandaşlara Engelliler Haftası'nın anlam ve önemini hatırlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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