Muğla'da Engelli Bireyler için Sanat Atölyesi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Merkezde, engelli bireylerle her hafta farklı sanat atölyesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından büyük bir özenle hazırlanan Sanat Atölyesi etkinliklerinde, engelli bireyler renklerin dünyasında keyifli vakit geçiriyor. Etkinliklerde, gönüllü gençlerle engelli bireyler, resim ve el sanatları alanında çeşitli çalışmalar yaparak hem yeteneklerini sergiliyor hem de güçlü bir paylaşım ve dostluk ortamı oluşturuyor.

Gönüllü gençlerin desteğiyle hayat bulan atölye çalışmaları, toplumsal farkındalık ve birlikte üretmenin mutluluğunu ön plana çıkarıyor. Sanatın birleştirici gücü sayesinde herkesin kendini rahatça ifade edebildiği bu anlamlı etkinlikte, dostluk havası hakim oluyor.

Etkinlikte gönüllü olarak yer alan gençlerden Zeynep Huriye Uysal, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün yaklaşık 15 engelli bireyle bir araya geldik. Onlarla bir bağ kurmak ve eğlenceli vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Bu tür sosyal sorumluluk etkinliklerinde olmak paha biçilemez. Benim gibi gönüllü gençlerle bir arada olmak ve dostluk içinde çalışmalar yapmak çok değerli. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA