Muğla'da engelli bireyler asker oldu, aileleri gururlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan 27 engelli birey düzenlenen törenle yemin etti. Duygusal anların yaşandığı törende, engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Engelli bireylerin temsili askerlik töreninde konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, "Bugün, kutsal vatani görevini yapmak üzere, Jandarma teşkilatına katılan kardeşlerimizin yemin töreni için toplanmış bulunuyoruz. Askerlik hizmetinin, çok daha fazla anlam kazandığı bu özel günde gençlerimizi yalnız bırakmayarak teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınızdan dolayı şahsım ve personelim adına hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Anayasanın 72'nci maddesinde vatan hizmeti; "Her Türk'ün hakkı ve ödevi" olarak düzenlenmiştir. 1111 sayılı askerlik kanunu çerçevesinde silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla, temsili askerlik uygulaması icra edilmektedir. Temsili askerlik uygulaması, yüce Türk Milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle büyük önem kazanmaktadır. Bugün engelli kardeşlerimizin askerlik görevlerini yapmalarını, atalarının ve dedelerinin yaşadıkları duyguları yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Hep birlikte yaşadığımız bu duygu seli, kurduğumuz güçlü gönül bağı ve sizinle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak içinizdeki heyecan, kararlılık ve başarma azmini görmek bizlere büyük bir manevi güç vermiştir" dedi.

Konuşmaların ardından tören alanında engelli bireyler Türk bayrağı serilmiş masaların üzerindeki silahlara ellerini koyarak, yemin etti. Protokol üyeleri terhis belgeleri takdim edilen engellilerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Jandarma narkotik ve bomba arama köpeği ve Jandarma Komando ekiplerinin gösterisinin ardından sona erdi. - MUĞLA