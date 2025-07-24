Muğla'da Dördüncü Çocuk Şenliği İçin Hazırlıklar Başladı

Muğla'da geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören ve geleneksel hale gelen Çocuk Şenliği, bu yıl dördüncü kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Muğla İl Müftülüğü ile Menteşe İlçe Müftülüğü iş birliğiyle organize edilecek olan şenlik için hazırlık çalışmaları başladı.

Yaklaşan etkinlik öncesi detayları değerlendirmek amacıyla Muğla Müftülüğü Toplantı Salonu'nda bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlık etti. İl Müftü Yardımcısı Erkan Sara, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve organizasyonda görev alacak din görevlileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, son üç yıldır Kışla parkında düzenlenen şenliğin halk tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirtti. Etkinliğe bugüne dek katkı sunan herkese teşekkür eden Müftü Çapçı, "Bu yıl da tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğe davet ediyoruz. Etkinlik alanına gelen misafirlerimiz, ilk andan son dakikaya kadar doyasıya eğlenecek" dedi.

Bu yıl şenlikte çocuklara yönelik sürprizler, oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir program planlandığı bildirildi. Toplantıda ayrıca şenlik kapsamında yapılacak çalışmalar detaylı şekilde ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu ve alınan kararlar doğrultusunda görev dağılımları yapıldı.

Muğla 4. Çocuk Şenliği'nin tüm çocuklar ve aileler için hayırlı olması temennisiyle toplantı sona erdi. - MUĞLA