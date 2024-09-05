Muğla'da DİSK Üyesi İşçilerden Adalet Talebi

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde DİSK üyesi işçiler, 'Artık yeter, geçinemiyoruz. Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz' diyerek eylem yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası Muğla 1 ve 2 No'lu Şubesine üye işçiler Sınırsızlık Meydanı'nda eylem yaptı. Eyleme, 1 Nolu Şube Başkanı Uzay Kocabaş, 2 Nolu Şube Başkanı Heybet Özman, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeler katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Feriştah Atasever Kaşıkçı, "Ege Bölgesi olarak 'Geçinemiyoruz mitingi' için 20 Eylül'de İzmir'de bölge mitingine katılım sağlayacağız" dedi.

"Emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor"

Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken, birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Ülkemiz, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasına yer alıyor. Bizler, ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz! Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle yaşam mücadelesi verirken, yüksek vergiler ödüyoruz. İşçinin patronundan fazla vergi verdiği bir ülke haline geldik. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken; vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken, bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor. Özetle biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz vergi veriyoruz ve biz açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça, adaletsizlik büyüyor; cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır.

"Vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz"

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda dört kez artırılmasını; sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere son verilmesini istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi verdiği; ücretle ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltıldığı, sermayenin ve zenginlerin vergisinin arttığı adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Esnek çalışma adı altında emeklilik ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya yönelik planlardan derhal vazgeçilmesini istiyoruz. "Kullan at" işçiliği adı verilen tüm güvencesiz çalışma biçimlerine karşı, güvenceli ve kalıcı bir istihdam için mücadele ediyoruz. ve son söz olarak, kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz; bedeli ağır olur.

"Hepimize düşen görev, bu mücadeleyi büyütmektir"

Evet, artık bıçak kemikte! Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin sorumlularından hesap sormak için; işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev, bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev, komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Tüm DİSK'li işçiler bu görevin bilincinde olacaktır. DİSK varsa mücadele vardır, DİSK varsa umut vardır. Direne direne kazanacağız. Zafer direnen işçilerin olacak. Ege Bölgesi olarak 'Geçinemiyoruz Mitingi' için 20 Eylül'de İzmir'de bölge mitingine katılım sağlayacağız."