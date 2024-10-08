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Muğla'da Direnişin Simgesi Gazze Yürüyüşü Düzenlendi

Muğla'da Direnişin Simgesi Gazze Yürüyüşü Düzenlendi
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İsrail'in Gazze üzerindeki işgaliyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Muğla'da düzenlenen yürüyüşte, Filistinli kardeşlere destek verildi. Katılımcılar, zulme karşı mazlumların yanında olduklarını ve Filistin davasının unutulmadığını vurguladılar.

İsrail'in Gazze halkına yönelik uyguladığı işgalin üzerinden bir yıl geçerken, Muğla'da düzenlenen "Direnişin Simgesi Gazze Yürüyüşü" ile Filistinli kardeşlere destek mesajı verildi.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, zulme karşı mazlumların yanında olunduğu yüksek sesle haykırıldı. Etkinliğe katılanlar, Gazze halkının yaşadığı insanlık dramına dikkat çekerek, Filistin davasının unutulmadığını ve her zaman Filistinli kardeşlerin yanında olacaklarını ifade ettiler. Yürüyüş boyunca ellerde Filistin bayrakları taşınırken, İsrail'in işgalci politikalarına karşı duruş sergilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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