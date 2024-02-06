Muğla'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Dua Edildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 şiddetinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremin 1. Yılında Muğla il AFAD Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Menteşe Orhaniye Camiinde sabah namazı sonrasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif programında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı" Bundan tam 1 yıl önce 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldık. Tabi bu deprem Kahramanmaraş ilimiz ile birlikte 11 ili etkisi altına aldı. Binlerce canımızı maalesef bu depremde kaybettik. Bu vesile ile ben depremde şehit olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride yüz binlerce maalesef yaralı kardeşimiz kimisi enkazdan çıkartılarak, kimisi bu deprem esnasında yaralandı. Bu kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin yüce rabbim. Tabi deprem ile birlikte bu haberi alır almaz devletimizin tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası devlet millet el ele vererek birlik, beraberlik kardeşlik ruhu çerçevesinde hamdolsun bu enkazdan da hep birlikte kurtulma noktasından büyük bir seferberlik ilan edildi. Yaptığım araştırmalar neticesinde deprem bölgesinde 14 milyon vatandaşımız maalesef bu depremde ciddi anlamda etkilendi. Ülkemizin birçok yerinden hemen bu haberi alır almaz binlerce kamu personeli, gönüllüler deprem bölgesine intikal ettiler. Yaklaşık bu zaman zarfında 653 bin kişi oradaki kardeşlerimizin yaralarının sarılması noktasında büyük bir mücadele verdi" dedi. - MUĞLA