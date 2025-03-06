Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Muğla'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Muğla'da Deprem ve Patlama Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde 6 Mart 2025'te gerçekleştirilen deprem ve patlama tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı. Senaryoya göre 6,0 büyüklüğünde bir deprem sonrası okulda patlama ihbarı yapıldı. Muğla İl AFAD Merkezi ve sağlık ekipleri hızlı bir müdahale ile olay yerine ulaştı, yaralı öğrenciler tahliye edildi ve mahsur kalanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde deprem ve patlama tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Senaryoya göre 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 09.55'te Muğla'da 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi'nde saat 09.58'de büyük bir patlama çıktığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

"Ekipler hızla müdahale etti"

İhbarın ardından Muğla İl AFAD Merkezi tarafından AFAD Arama-Kurtarma Ekibi, İtfaiye, UMKE, MEB AKUB ve ambulanslar olay yerine yönlendirildi. Okulun tahliye grubundaki yetkili kişiler, yetkilileri, öğretmenleri, idarecileri ve çalışanların toplanma alanından tahliye etti.

"Yaralılara müdahale edildi"

Öğretmenler, yaralanan üç öğrenciyi yaralı taşıma usullerine uygun şekilde okuldan tahliye etti. Saat 10.05'te İtfaiye, AFAD, UMKE, MEB AKUB ve ambulans ekipleri yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yerde dumandan etkilenen bir öğrenci tespit edildi ve hızla sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler, sınıflarında mahsur kalanların olduğu bilgisine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından AFAD, MEB AKUB ve UMKE ekipleri mahsur kalan kişileri kurtararak güvenli bölgeye tahliye etti. Tatbikat başarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.