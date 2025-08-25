Muğla'da 'Çocuklarla Etkin İletişim Yöntemleri' Semineri Düzenlendi

Ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarına destek olmak amacıyla Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 'Çocuklarla Etkin İletişim Yöntemleri' konulu bir seminer düzenledi. Uzman Sevim Işık'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Seminerde, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin önemi vurgulanarak doğru ve yanlış iletişim biçimleri, aktif dinleme, empati kurma, sınır koyma ve ergenlik dönemi iletişimi gibi birçok temel konu ele alındı. Günlük hayatta karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik pratik çözüm önerileri ve örnekler sunuldu. Katılımcılar seminerin sonunda merak ettikleri soruları Uzman Işık'a sorma imkanı buldu. Seminerden oldukça memnun ayrılan aileler, çocuklarıyla iletişimde farkındalık kazandıklarını ve öğrendikleri yöntemleri hayatlarına katmaya kararlı olduklarını belirtti. - MUĞLA