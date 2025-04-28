Muğla'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Muğla'nın Ula ilçesinde, Ula Kaymakamlığına bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Akçapınar Mahallesi'nde çocuk şenliği düzenlendi.

"Her Çocuk İçin Bir Etkinlik" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) gönüllü gençlerinin yanı sıra, Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Azerbaycan, Tunus ve Ukrayna'lı gönüllü gençlerin katılımıyla coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Çocuklar ve gençler gün boyunca çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Şenlikte, gönüllü gençler, gençlik çalışanları ve bocce antrenörleri tarafından yaklaşık 100 çocukla birlikte yüz boyama, seramik boyama, ebru sanatı, zeka oyunları, floor curling, bocce, badminton, halat çekme, ok atma gibi çok sayıda sportif ve sanatsal faaliyet gerçekleştirildi.

Teknolojik oyunlara yer verilmeyen şenlikte; tahta, ip ve telden yapılan oyuncaklarla oynanan oyunlar nostaljik bir hava estirdi. Çocuklar, çember ve topaç çevirme, misket/bilye oynama, seksek, ip atlama, yakar top, mendil kapmaca ve dokuztaş gibi geleneksel oyunlarla unutulmaz anlar yaşadı. Şenlikte büyükler de çocukların neşesine ortak olarak gönüllerince eğlendi.

MSKÜ gönüllü gençlerinden Bahar Aleyna Kaçar, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayatımda unutamayacağım bir gün yaşadım. Çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Çocukların gözlerinde o ışığı görmek beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Çocukluğumuzda unutulan birçok oyunu burada yapmaktan ve bunları çocuklarla paylaşmaktan daha önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizlere bu imkanı veren İlçe Müdürümüz Yağmur Küçük'e ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA