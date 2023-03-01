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Muğla'da Cinsel Saldırıdan Yargılanan 17 Yaşındaki Sanık, Aldığı 6 Yıl Hapis Cezasında Yapılan İndirim Sonrası Tahliye Edildi

Yerel Haberler

Muğla'da Cinsel Saldırıdan Yargılanan 17 Yaşındaki Sanık, Aldığı 6 Yıl Hapis Cezasında Yapılan İndirim Sonrası Tahliye Edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki D.A. hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, D.A.’yı cinsel saldırı suçundan 5 yıl, hürriyeti tahdit suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırdı. 18 yaşından küçük ve sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezada indirim yapan hakim sanığı tahliye etti.

ESMA TURAN

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki D.A. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, D.A.'yı cinsel saldırı suçundan 5 yıl, hürriyeti tahdit suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırdı. 18 yaşından küçük ve sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezada indirim yapan hakim sanığı tahliye etti.

Datça'ya bağlı Reşadiye Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında evli ve bir çocuk annesi olan A.Y.A., cinsel saldırıya uğradığı için şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri 17 yaşındaki D.A.'yı 19 Ekim 2022'de'de gözaltına aldı. Şüpheli D.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dört aydır tutuklu bulunan D.A. bugün Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, D.A.'yı, cinsel saldırı suçundan 5 yıl, hürriyeti kısıtlama suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hürriyeti kısıtlamadan verilen ceza için hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, 18 yaşından küçük ve sabıkasız olduğu gerekçesiyle cezada indirim yapan hakim, sanığı tahliye etti.

Karara itiraz edeceklerini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten A.Y.A., "Biz karara itiraz edeceğiz ama benim can güvenliğim kalmadı. Onu serbest bıraktılar, beni hapse attılar. Bu kadar basit" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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