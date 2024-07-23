Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkarak diğer evlere ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yeri içindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın diğer evlere ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk belirlemelere göre 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü tespit edilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA