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Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları e-Devlet Üzerinden Başladı

Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları e-Devlet Üzerinden Başladı
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Muğla'da çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2024'e kadar yapabiliyor. Yeni yönetmelik ile mülkiyet sorunları olan tarım arazileri de kaydedilebiliyor. İl Tarım Müdürü, çiftçilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

Muğla'da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, e-Devlet üzerinden kolayca yapılmaya başlandı. Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Yeni ÇKS yönetmeliği ile birlikte, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt altına alınamayan tarım arazileri için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Taahhütname verilmesi halinde, bu arazilerin ÇKS'ye kaydı mümkün hale geliyor. Muğla genelinde yaklaşık 29 bin üretici ÇKS'ye kayıtlı durumda olduğu belirtildi. Toplamda 2 milyon 16 bin dekar üretim alanının yüzde 53'üne karşılık gelen 1 milyon 69 bin dekarı ÇKS'ye kayıtlı olarak üretime devam ediyor.

Başvurularını henüz tamamlamayan üreticiler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri, 28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde açık olacak. Her ilçede, konuyla ilgili olarak görev yapacak iki personel bulunacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ÇKS başvurularının önemine dikkat çekerek, çiftçilerin yeni desteklerden faydalanabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Saylak, şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl ilk kez uygulanan üretim planlamasıyla, çiftçiler üretim sezonu öncesinde hangi ürünü ekeceklerini, ne kadar üretim yapacaklarını ve alacakları destek miktarını önceden öğrenebilecek. Yeni model sayesinde çiftçiler, bilinçli bir üretim süreci geçirerek desteklerden daha etkin faydalanabilecek"

Desteklerin ayni yerine doğrudan nakdi olarak ödeneceğini belirten Saylak, 2025 itibarıyla bu uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

Çiftçi Kayıt Sistemi yeniliklerini üreticilere anlatmak için il genelinde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında, çiftçilerle bir araya geliniyor. Saylak, bu toplantılar sayesinde üreticilerin yeni destekleme modeli hakkında bilgi sahibi olduğunu ve süreci daha kolay takip ettiklerini ifade etti. Çiftçiler için büyük önem taşıyan ÇKS başvuru süreci, bilinçli tarımı teşvik etmek ve üreticilere daha etkili destek sağlamak için yeniliklerle devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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