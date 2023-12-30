Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlenirken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Seydikemer'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlendi. Düzenlenen koşuya özel öğrenciler de katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren özel öğrencilere ödülleri Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Milli eğitim Müdürü İlkay Şumur ve ilçe protokolü tarafından verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Seydikemer Ankara Muğla Yerel Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title