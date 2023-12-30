Muğla'da Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlenirken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Seydikemer'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Atatürk Koşusu' düzenlendi. Düzenlenen koşuya özel öğrenciler de katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren özel öğrencilere ödülleri Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Milli eğitim Müdürü İlkay Şumur ve ilçe protokolü tarafından verildi. - MUĞLA