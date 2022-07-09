Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

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Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına; Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Valiliği Kurban Bayramı Muğla Yerel Haberler

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