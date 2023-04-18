Muğla'da Bayramda ulaşım ücretsiz

Ramazan Bayramı öncesi Muğla genelinde tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramında huzurlu bir bayramı geçirmesi için ulaşımdan sağlığa, mezarlıklardan, zabıta denetimlerine çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan Bayramı öncesi Muğla genelinde tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramında huzurlu bir bayramı geçirmesi için ulaşımdan sağlığa, mezarlıklardan, zabıta denetimlerine çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramda ulaşım ücretsiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ toplu taşıma araçları (siyah plaka) Ramazan Bayramı süresince 21 Nisan 2023 Cuma Saat 00: 00'dan (Perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak, 23 Nisan 2023 Pazar günü 24: 00'a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgilere "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecek.

Sağlık ekipleri bayramda da vatandaşın yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağa hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Evde bakım, hasta ve engelli nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi de bu hizmetlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı süresince Büyükşehir evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olmaya devam edecek. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Herhangi bir aksaklık ve vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi gören çağrı merkezi ekipleri de bayram tatilinde 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Mezarlıklar bayrama hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi 13 ilçede mezarlık temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 1400 mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

13 ilçesi 569 mahallesinde kullanılan 1426 mezarlık alanına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar Bin 400 mezarlık alanında bakım, temizlik, yabani ot ilaçlama çalışmalarını 77 personel, 28 araçla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nda daha huzurlu ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmasını hedefliyor.

MUSKİ 24 saat vatandaşın hizmetinde

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram tatilinde meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanısıra vatandaşların bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.

Zabıta ve itfaiye ekipleri görev başında

Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi ekmek, pide fırınları ile pastanelerin imalat ve satış yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri işyerleri ve çalışan personelin temizlik hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin üretim yerleri ve kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretimde kullanılan emtiaların son kullanma tarihleri ile unlu mamullerin gramajlarını kontrol ediyor. Ramazan Bayramı süresince Zabıta ve İtfaiye ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başında olacak. - MUĞLA