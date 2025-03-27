Muğla'da bayramda güvenlik üst düzeyde olacak

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı tatili süresince Muğla il genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Valilik koordinesinde çeşitli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi sonrasında, önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla'ya yoğun bir ziyaretçi akınının olması bekleniyor. Bu kapsamda, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için önceden alınan tedbirler yeniden gözden geçirildi ve güçlendirildi.

"22 bin 799 personel görevlendirildi"

Bayram tatili boyunca, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 bin 520, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10 bin 982 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görevlendirildi. Kolluk kuvvetleri, bayram sürecinde vatandaşların güvenliğini sağlamak için AVM, banka ATM'leri, çocuk oyun alanları ve eğlence mekanlarında yaya devriyeler ve motorize ekiplerle denetim yapacak.

"Trafik denetimleri arttırılacak"

Bayram tatili sürecinde trafik düzeni ve güvenliği için devlet karayollarında ek tedbirler alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 89 ekip ve 248 personel, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise bin 41 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi. Yoğun trafik noktalarında helikopter ve drone ile hava denetimleri yapılacak, ayrıca hız, ağırlık ve süre ihlalleri kontrol edilecek.

"Sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek"

Bayram boyunca muhtemel kaza ve acil durumlara karşı 9 bin 227 sağlık çalışanı görev yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 160 personel bulunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yatılı ve gündüzlü hizmet veren merkezlerde 366 personel görev yapacak.

"Orman yangınlarına karşı teyakkuzda"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla vatandaşların duyarlı olması gerektirdiğini belirterek, anız yakılmaması, bağ ve bahçe temizliklerinde ateş kullanılmaması ve yol kenarlarına yangına sebep olabilecek maddelerin atılmaması konusunda uyardı. Görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.

"Bayram mesajı"

Vali Akbıyık, "Muğlalı hemşerilerimizin, bayramı ilimizde geçirecek misafirlerimizin ve basın mensuplarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA