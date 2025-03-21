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Muğla'da Bayram Süreci için Acil Çağrı Merkezi Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da Bayram Süreci için Acil Çağrı Merkezi Toplantısı Düzenlendi
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince alınacak tedbirler ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bayram boyunca 7/24 kesintisiz hizmet verecek olan çağrı merkezi, acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı süresince alınacak tedbirler kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü başkanlık ederken, ilgili kurum temsilcileri de katılım sağladı. Toplantıda, bayram boyunca vatandaşların acil durum hizmetlerine kesintisiz erişimi için alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesi adına önemli kararlar alındı. Yetkililer, özellikle bayram süresince yaşanabilecek muhtemel yoğunluklara karşı acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, bayram süresince 7/24 kesintisiz hizmet vereceği ve vatandaşlardan gelen çağrılara en hızlı şekilde müdahale edileceği belirtildi.

Toplantının başarılı ve verimli geçtiği vurgulanırken, alınan tedbirlerin vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmada önemli bir adım olacağı ifade edildi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, bayram sürecinde vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin tam kapasiteyle görev yapacağını belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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