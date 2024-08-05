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Muğla'da Balcılar Barajı Projesi'ne ÇED Olumlu Kararı

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Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yapılması planlanan Balcılar Barajı, Hidroelektrik Santralleri ve Sulama Projesi'ne 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Bölge halkı projeye itiraz etmişti.

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde Devlet Su İşleri tarafından sulama ve enerji amaçlı yapılması planlanan Balcılar Barajı, Hidroelektrik Santralleri ve Sulama Projesi'ne "ÇED Olumlu" kararı verildi. Bölge halkı geçtiğimiz yıl, ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağı gerekçesiyle projeye itiraz etmişti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçesi sınırları içerisinde Balcılar Mahallesi, Alacık mevkiinden sulama ve enerji amaçlı 'Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralleri, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali' yapılması planlanıyor.

Proje için 2022 yılı Mart ayında ÇED süreci başlatılmıştı. Proje ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek 2023 yılı Ağustos ayında son şekli verilmişti. Projeye, "Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu" verildi.

Geçtiğimiz nisan ayında proje ile ekosistem ve yaşam düzeninin bozulacağını kaydeden bölge halkı, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde projenin olumsuz etkileri hakkında açıklama yaparak projeye karşı yaklaşık 300 dilekçeyi müdürlüğe teslim etmişti.

CHP 27. dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay da bölge halkına destek vermişti. Erbay, "Bu baraj yapılırken Namnam Çayı'ndan su alınacak. Oluşturulacak olan baraj yapılırken çok fazla ağaç kesilecek, taş kırma tesisleri yapılacak, dinamit patlatılacak. Orada 5 yıl sürecek bir inşaattan bahsediliyor bunun sonucunda da bölge fazlasıyla zarar görecek. Balcılar mahallesi arıcılık ile geçinen bir bölge. Buradaki baraj faaliyeti yapıldıktan sonra arıcılık faaliyeti ölecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Köyceğiz Muğla Ula Çevre Enerji Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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