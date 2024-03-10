Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Gerçekleştirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 'Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla' temasıyla bağımlılıkla mücadele etkinliği gerçekleştirildi.

Dalaman Kayacık Sahili'nde düzenlenen etkinlikte bağımlılığın zararları ve etkileri konusunda bilgilendirici sunumlar yapıldı. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede teknolojinin nasıl sınırlayıcı bir rol oynayabileceği hakkında önemli ipuçları paylaştılar. Dalaman Kaymakamı Yakuta'da Kayacık Sahili'nde balık avladı. Ok atarak spor yaptı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamın ve özgürlüğün önemini vurgulayan etkinlik boyunca, spor ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede dayanışmanın ve destek sisteminin önemi üzerinde duruldu. Etkinlik, katılımcılar arasında olumlu geri bildirimler alırken, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Etkinliğe, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA