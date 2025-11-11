Muğla'da Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları Anma Etkinliği

(MUĞLA) - Muğla ADD, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında, "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" monoloğunu tiyatrocu-yazar Ebru Özsalıcı ile Dalaman'daki bir özel okulda sahneledi. Etkinlik, Atatürk'ün kadınlara ve cumhuriyete verdiği değeri bir kez daha hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında Muğla ADD "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" monoloğunu tiyatrocu-yazar Ebru Özsalıcı ile Dalaman'daki bir özel okulda sahneledi.

45 dakikalık "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" adlı pandomim gösterisi, Atatürk'ün kadına verdiği önemi vurguladı. Tiyatrocu Ebru Özsalıcı, Atatürk'ün manevi kızlarını canlandırdı. Sabiha'nın Atatürk ile karşılaşmasını ve anılarını anlattığı monolog, seyircilerden büyük alkış alırken, bazı izleyicilerin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Anma törenine Ortaca CHP İlçe Başkanı Mehmet Güzel, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, Tüm Emekliler Sendikası Ortaca İlçe Temsilcisi Cihan Kaya, ADD İlçe Başkanı Ömer Hayyam Akpınar, Kent Konseyi Başkanı Nejlin Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.