Haberler

Muğla'da Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları Anma Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla ADD, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında, 'Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları' monoloğunu Dalaman'daki bir özel okulda sahneledi. Etkinlik, Atatürk'ün kadınlara verdiği önemi vurguladı ve seyircilerden büyük beğeni topladı.

(MUĞLA) - Muğla ADD, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında, "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" monoloğunu tiyatrocu-yazar Ebru Özsalıcı ile Dalaman'daki bir özel okulda sahneledi. Etkinlik, Atatürk'ün kadınlara ve cumhuriyete verdiği değeri bir kez daha hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında Muğla ADD  "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" monoloğunu tiyatrocu-yazar Ebru Özsalıcı ile Dalaman'daki bir özel okulda sahneledi.

45 dakikalık "Atatürk'ün Cumhuriyet Kadınları" adlı pandomim gösterisi, Atatürk'ün kadına verdiği önemi vurguladı. Tiyatrocu Ebru Özsalıcı, Atatürk'ün manevi kızlarını canlandırdı. Sabiha'nın Atatürk ile karşılaşmasını ve anılarını anlattığı monolog, seyircilerden büyük alkış alırken, bazı izleyicilerin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Anma törenine Ortaca CHP İlçe Başkanı Mehmet Güzel, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, Tüm Emekliler Sendikası Ortaca İlçe Temsilcisi Cihan Kaya, ADD İlçe Başkanı Ömer Hayyam Akpınar, Kent Konseyi Başkanı Nejlin Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı, kaos çıkardı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.