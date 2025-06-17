Muğla'da Artan Trafik Kazaları İçin Meclis Araştırması Talep Edildi

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'da artan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerinin tespit edilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. Uzun, "TÜİK verilerine göre 2024 yılında Muğla'mızda meydana gelen 22 bin 902 trafik kazasında ne yazık ki 182 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin 888 kişi ise yaralanmıştır. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'de 23. sırada bulunan ilimiz, ne yazık ki ölümlü trafik kazası bakımından 7. sırada yer almaktadır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'da son dönemde artan trafik kazalarıyla ilgili araştırma önergesi verdi. Muğla'da özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğu ve yetersiz altyapının soruna dönüştüğünü belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Muğla'mız özellikle son yıllarda ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları ve trafik yoğunluğu nedeni ile gündemden düşmemektedir.

Ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla'mız, artan nüfusu ve konumu açısından önemli geçiş güzergahlarından biridir. Her yıl, gerekli tedbirler alınmadığı için ve altyapı eksiklikleri nedeniyle birçok ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana gelmektedir. Bu trafik kazalarında birçok vatandaşımız ve turist hayatını kaybetmekte ya da yaralanmaktadır.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında Muğla'mızda meydana gelen 22 bin 902 trafik kazasında ne yazık ki 182 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin 888 kişi ise yaralanmıştır. Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'de 23. sırada bulunan ilimiz, ne yazık ki ölümlü trafik kazası bakımından 7. sırada yer almaktadır."

"Gerekli önlemler alınmalı, harekete geçilmelidir"

Gerekli önlemlerin acil olarak alınması gerektiğini ifade eden Uzun, "Muğla'da sıklıkla meydana gelen ve maalesef Türkiye ortalamasının çok üzerinde ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarının nedenlerinin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması, altyapı başta olmak üzere, tüm eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilebilmesi amacıyla TBMM Araştırma Komisyonu kurulmalı ve Muğla'da yaşanacak olası kayıpları en aza indirecek önlemler için harekete geçilmelidir" dedi.