Muğla'da Anne-Çocuk Atölyesi ile Keyifli ve Öğretici Deneyim

Muğla'da Anne-Çocuk Atölyesi ile Keyifli ve Öğretici Deneyim
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlediği Anne-Çocuk Atölyesi'nde anneler ve çocuklar birlikte seramik figürler yaparak kaliteli zaman geçirdi. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimine ve aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, "Aile Yılı" kapsamında düzenlediği Anne- Çocuk Atölyesi ile katılımcılara keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.

Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anne ve çocuklar birlikte seramik hamurundan figürler oluşturdu. Ardından bu figürleri rengarenk boyayan katılımcılar, hem el becerilerini geliştirme hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşama fırsatı buldu.

Etkinliğe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden gönüllü gençler de eşlik etti. Gönüllü gençler, geleneksel otantik çocuk oyunlarında ailelere ve çocuklara rehberlik ederek etkinliğe renk kattı. Etkinlik, kuşaklar arası bağın güçlenmesine ve çocukların sosyal gelişimine katkı sundu.

Anne-çocuk atölyeleri, katılımcılara kaliteli zaman geçirme imkanı sunarken; çocukların kendilerini geliştirmelerine ve aile içi iletişimin güçlenmesine de katkı sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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