Muğla'da 'Aile Yılı' Kapsamında Çocuklar için Doğa Etkinliği Düzenlendi
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğa ile buluştu. Etkinlikte çevre bilinci ve orman sevgisi aşılandı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar için 'Aile Yılı' kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle İncekum İşletmesi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinliğe, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, İlk Kabul Merkezi Müdürü İlknur Yüksel ve Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de katıldı.

Çevre bilinci ve orman sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, doğa yürüyüşlerine katıldı, orman ve çevre bilinci hakkında bilgilendirildi. Ayrıca grup oyunları ve çeşitli sosyal faaliyetlerle eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiler.

Yetkililer, etkinliğin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını ve 'Aile Yılı' hedefleri doğrultusunda toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilincini artırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bu etkinlikle çocukların hem eğlendiği hem de yeni şeyler öğrendiği vurgulandı. - MUĞLA

