Muğla'da Ahşap Oyma Sanatıyla Biyoçeşitlilik Farkındalığı Artıyor

Ahşap oyma sanatının unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde Muğla'da sanatı yaşatan Ali Kaya yüzlerce kuş, mantar, kelebek gibi türleri ahşap oyma sanatıyla halka sunarken, biyoçeşitliliğe olan farkındalığın artmasını sağlıyor.

Ahşap oyma sanatının unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde, Ali Kaya, bu geleneksel sanatı yeniden canlandırarak yüzlerce kuş, mantar, kelebek gibi türleri ahşap oyma sanatıyla halka sunuyor. Kaya'nın açıklamasına göre, ürünler yüzlerce farklı bitki türü kullanılarak ahşabın koyulaştırılması ve boyanması ile takı ve aksesuar ürünlerine dönüştürülüyor. Bu ürünler arasında kolye, küpe, broş ve bileklik gibi çeşitli aksesuarlar yer alıyor.

Ali Kaya, yapmış oldukları ve ürettikleri ahşap eserlerin dünyada tek olduğundan bahsederek, "Ürünlerimizde kuşlar, kelebekler ve mantarlar gibi figürler kullanıyoruz. Bu yapmış olduğumuz eserler dünyada tektir. Ahşabın oyularak bir takı haline getirilmesi mevcut fakat bir biyoçeşitlilik odaklı çalışma ve bunu yüzlerce farklı bitki türü ile desteklemek dünya üzerinde yer almıyor. Sadece Muğla Köyceğiz'de biz üretiyoruz" dedi.

Kaya, özellikle nesli tehlike altındaki kuş, kelebek, mantar gibi canlılara önem verdiklerini ve bu canlıların tanıtımını ilk öncelikleri olarak gördüklerini belirtti. Bu eserler sayesinde, insanların doğaya ve biyoçeşitliliğe olan farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - MUĞLA