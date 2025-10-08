Muğla'da Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Toplantısı

Muğla'da, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Afet Barınma Grubu planı çerçevesinde, il sınırları içerisinde afet anında kullanılacak "Geçici barınma alanlarının konumlandırılması ve altyapısının hazır hale getirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı" düzenlendi.

Toplantı, Muğla İl AFAD Merkezinde gerçekleştirildi. Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürü İshak Cindioğlu başkanlık ettiği toplantıya, destek çözüm ortakları ve ilgili kurum personelleri katılım sağladı.

Personellerin hazırladığı sunumlarla ilerleyen toplantıda, belirlenen geçici barınma alanlarının fiziksel şartları, ulaşım imkanları, altyapı ihtiyaçları ve lojistik hazırlıklar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. - MUĞLA