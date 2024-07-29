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Muğla'da AFAD Gönüllüsü ve Deprem Farkındalığı Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

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AFAD tarafından oluşturulan 'DASK Tırı Yollarda' projesi kapsamında Muğla'da gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile vatandaşlara AFAD Gönüllüsü ve Deprem Farkındalığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte, afet bilincini artırmak amacıyla broşürler dağıtılarak vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı. Proje, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Muğla'da vatandaşlara 'AFAD Gönüllüsü' ve 'Deprem Farkındalığı' konularında bilgilendirme yapıldı.

AFAD tarafından oluşturulan "DASK Tırı Yollarda" projesi kapsamında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile vatandaşlara 'AFAD Gönüllüsü' ve 'Deprem Farkındalığı' konularında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlikte, afet bilincini artırmak amacıyla broşürler dağıtılarak vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı. Proje, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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