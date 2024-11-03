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Muğla'da AFAD Gönüllüleri Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da AFAD Gönüllüleri Buluşması Etkinliği Düzenlendi
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Muğla'da AFAD tarafından düzenlenen 'Destek AFAD Gönüllüsü Buluşuyor' etkinliği, gönüllülerin dayanışma örneği sergilemesiyle gerçekleşti. Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı ve ödüller verildi.

Muğla'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından arama kurtarma eğitimi verilen gönüllüler, AFAD binasında bir araya gelerek düzenlenen etkinliklerle dayanışmalı bir örnek sergiledi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Destek AFAD Gönüllüsü Buluşuyor" etkinliği kapsamında, Muğla'da da etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, vatandaşların sisteminin afet müdahalesi ve yerlerinin önemini vurgulayarak, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından riskin azaltılması durumunda daha çok önemli olan, bu kişilere sunulan gönüllülük sisteminin temel bir olduğu anlaşılmıştır. Çeşitli afetlerdeki gönüllülerimizin gece-gündüz demeden gözlemlendiği görüldü. Sizlerin bu çabası toplumumuz için çok değerlidir. Gönül bağımızın daha da kuvvetlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Etkinlikte gönüllüler halat çekme, çuval yarışı ve bilgi yarışması gibi yarışmalarda yarışmaya mücadele etti. Bilgi yarışmasında kazanan ekibe ödülleri, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu tarafından takdim edildi. Etkinlik, yarışmaların ardından müzik eşliğinde halay çekilerek ve oyun havası oynandı.

AFAD Destek Gönüllüleri Buluşması'nın amacı, afet ve acil durumlara hazırlıklı, bilgi ve beceri sahibi gönüllüler istihdam edildi. Üç aşamadan oluşan AFAD Gönüllü Eğitim Programı, çevrimiçi eğitimler, yüz yüze ve saha eğitimlerini kapsıyor. Programla, gönüllülerin seviye seviyesi belirlenerek, aydınlanmanın ve toplumsal direncinin geliştirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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