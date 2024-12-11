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Muğla'da Acil Çağrı Yönetimi Toplantısı Düzenlendi

Muğla'da Acil Çağrı Yönetimi Toplantısı Düzenlendi
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılına ait Acil Çağrı Yönetimi Aksiyonları değerlendirildi ve 2025 yılı için hedefler belirlendi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, "Çağrı Yönetimi Aksiyonları" toplantısı düzenlenerek 2024 yılına ait Acil Çağrı Yönetimi Aksiyonları ve kullanılan "Vaka Modelleme" listesi değerlendirildi. Toplantıda, 2025 yılında hayata geçirilecek uygulamalar ile ilgili özet analiz ve değerlendirmeler yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "2015 yılından bu yana edindiğimiz tecrübe, kurumlararası işbirliğimizle birleşerek daha güçlü bir acil çağrı yönetimi hedefini mümkün kılıyor. 2025 yılında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yöneticiler ve mensupları katıldı.

Toplantısının sonucu, 2025 yılı için daha güçlü bir acil çağrı yönetim sistemi oluşturmak adına alınacak önlemler ve yapılacak yenilikler kararlaştırıldı. Kurumların işbirliğiyle acil durum müdahale sürelerinin kısaltılması ve vatandaşların geliştirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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