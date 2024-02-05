Muğla'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlenecek

Muğla AFAD Müdür Vekili Gülgün Kaya ve AFAD Yönetim Hizmetleri Şube Müdür V. Kutlu Çeler, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ilimizi etkileyen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da düzenlenecek anma programı hakkında bilgi verdi.

6 Şubat Depremleri anma programı deprem felaketinin yaşandığı saat 04.17'de AFAD yeni binasında bulunan Afet ve Acil Durum Merkezinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile yapılacak olan İl Değerlendirme Toplantısıyla başlayacak olup, akabinde "6 Şubat Kısa Film" gösterimi sunulacak.

Daha sonra Menteşe Orhaniye Cami'nde kılınacak sabah namazı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua okunacak. Program Rüya AVM'de saat 10.00'da düzenlenecek fotoğraf sergisi ile son bulacak.

Vali İdris Akbıyık, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA