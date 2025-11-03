Muğla'da 6 bin 297 sosyal konut vatandaşların hizmetine sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen dev sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında, Muğla'da toplam 6 bin 297 sosyal konut vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından sürdürülen önemli proje, Muğla'nın 6 ilçesinde eş zamanlı olarak hızla ilerliyor. Proje kapsamında Muğla genelinde hayata geçirilecek 6 bin 297 konutun ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde: Menteşe: 5 bin 400 konut, Bodrum: 500 konut, Milas: 200 konut, Kavaklıdere: 50 konut, Köyceğiz: 47 konut.

TOKİ'nin sosyal konut atağı, özellikle dar gelirli vatandaşların uygun maliyetli ve kolay şartlarla ev sahibi olmasını sağlayacak. - MUĞLA