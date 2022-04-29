Muğla'da 561 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 561 güvenlik görevlisine Kurumsal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Uygulaması (KAAN), Özel Güvenlik Hizmetleri, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Farkındalık Eğitimi verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Koruma Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Güvenlik Kısmı ile KOM, TEM ve Kriminal Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda, 84 Jandarma personelinin katılımıyla 561 özel güvenlik görevlisine Kurumsal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Uygulaması (KAAN), Özel Güvenlik Hizmetleri, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Farkındalık Eğitimi verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimlerde, "özel güvenlik mevzuatı, özel güvenlik hukuku, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ve görev alanı, güvenlik farkındalığı, özel güvenlik personelinin aidiyet duygusunun geliştirilmesi, Kurumsal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) Uygulamasının tanıtımı yapıldı. Narkotik ve uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirme, karşılaşıldığında hareket tarzı ve korunma yöntemleri, şüpheli şahıs ve paket ile karşılaşıldığında hareket tarzı, olay yeri incelemesi öncesinde alınacak emniyet tedbirleri, olay yeri ve delillerin muhafaza edilmesi" konularında farkındalık eğitimi verildi.

Verilen eğitimlere, narkotik köpeği "Kaptan" damgasını vurdu. Narkotik köpeği "Kaptan", saklanılan az miktarda uyuşturucu maddeyi anında buldu. Ayrıca eğitimde özel güvenlik görevlilerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğünün icra ettiği operasyonlara ait video gösterimi yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Koruma Şube Müdürlüğü tarafından, turizm merkezi olan Muğla ilinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, farkındalık oluşturan bu tür eğitimlere aralıklarla devam edileceği belirtildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel