Muğla'da 500 adet harnup ve 5 adet mavi selvi fidanı dikildi

Muğla'nın Datça ilçesinde ağaçlandırmaya uygun bir bölgede 500 adet harnup ve 5 adet mavi selvi fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının sıkça görüldüğü Muğla'da ağaç sayısını çoğaltmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Datça'ya müzik festivali için gelen 150 kişi ile Datça'da bir dans kulübü ve özel bir okulun öğrencileri tarafından Billurkent karşısında bulunan 2 dönümlük boş araziye 500 adet adet harnup ve 5 adet mavi selvi dikildi. Öğretmenleri eşliğinde fidan dikimi yapan öğrenciler ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek herkesi fidan dikmeye davet etti. - MUĞLA