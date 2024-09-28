Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 5. Askıda Bisiklet Şenliği: 30 Bisiklet İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediye Edildi

Muğla'da 5. Askıda Bisiklet Şenliği: 30 Bisiklet İhtiyaç Sahibi Çocuklara Hediye Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca'da düzenlenen 5. Askıda Bisiklet Şenliği'nde ihtiyaç sahibi çocuklara 30 bisiklet hediye edilerek bisiklet sevgisi aşılandı ve mutlu anlara tanıklık edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Askıda Bisiklet Şenliği ile 30 bisiklet ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Ortaca'da, ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak ve onların mutlu anlarına tanıklık etmek amacıyla 5. Askıda Bisiklet Şenliği gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, bağışçıların desteğiyle temin edilen 30 adet bisiklet, çocuklara hediye edildi. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediği etkinlikte çocuklar bisikletlere kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, etkinliğe katılan gönüllü ve hayırseverlere de duyulan minnet ifade edildi.

Etkinlikte konuşma yapan yetkililer, bisiklet bağışında bulunan tüm gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların önemini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlikler Güncel Ortaca Yerel Yaşam

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });