Muğla'da 31 bin 123 yerleşik yabancı yaşıyor

Türkiye'de en fazla yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı il sıralamasında 7'inci sırada yer alan Muğla'ya son bir yılda 8 bin 576 kişi oturma izni aldı.

Türkiye'de en fazla yerleşik yabancı vatandaşın yaşadığı il sıralamasında 7'inci sırada yer alan Muğla'ya son bir yılda 8 bin 576 kişi oturma izni aldı. Muğla toplamında oturma izni bulunan yerleşik yabancı vatandaş sayısı 31 bin 123'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de ikamet ve oturma iznine sahip yerleşik yabancı sayısında Muğla, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, İstanbul ve İzmir'den sonra 7inci il durumunda. Muğla'da toplam 31 bin 123 yabancı uyruklu yaşarken, bunların 13 bin 703'ü kadın, 17 bin 420'si erkeklerden oluştu.

Bir yılda 8 bin artış

Muğla'da 2021 yılında ikamet izni bulunan toplam yabancı yerleşik vatandaş sayısı 22 bin 547 kişi iken, 2022 yılında 8 bin 576 yabancının oturma izni alması ile 31 bin 123 kişiye yükseldi. Muğla'da oturma izni bulunanlar içinde İngiliz, Rusya, Almanya ve Ukrayna vatandaşları ilk sırada yer alıyor. - MUĞLA