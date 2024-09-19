Muğla'da 2024 Hayvan Sağlığı Stratejileri Belirlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından 2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe müdürlüklerinde görev yapan personel de katıldı. Ayrıca Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden gelen uzmanlar da sunumlarıyla toplantıya katkıda bulundu.

Toplantıda, Muğla genelinde devam eden hayvancılık faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen projelere ilişkin son gelişmeler ele alındı. Yeni hayvancılık destekleri ve sözleşmeli üretim modelleri gibi konular da gündeme getirildi. Katılımcılar, özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele yöntemlerini gözden geçirirken, hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik stratejileri de tartıştı.

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları, Türkiye genelinde ve Muğla özelinde hayvan sağlığını ilgilendiren önemli konularda bilgilendirme yaparken, katılımcılara yeni gelişmeler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, 2024 yılında hayata geçirilecek yeni hayvancılık destekleri oldu. Devletin üreticilere sunduğu bu yeni teşvikler, sektörde sürdürülebilir üretimi ve yerel hayvancılığın gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sözleşmeli üretim modelinin hayvancılık alanında yaygınlaştırılması ve bu modelin sağlayacağı avantajlar da detaylı bir şekilde konuşuldu.

Yetkililer, sözleşmeli üretimin hem üreticilere düzenli gelir sağlaması hem de hayvan sağlığının daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sözleşmeli üretimle, çiftçiler belirli şartlar altında üretim yaparken, devletin sağladığı desteklerle de hayvancılık faaliyetlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeleri teşvik edilecek.

Toplantının en önemli konularından biri olan hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, il genelinde alınan önlemler ve uygulamalar değerlendirildi. Uzmanlar, özellikle bölgeye özgü hastalık risklerini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini tartıştı. Ayrıca, hastalıkların tespit edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi konularında daha etkili yöntemler geliştirilmesi için öneriler sunuldu.

Hayvan hareketleri kontrolü konusunda da alınan önlemler yeniden gözden geçirildi. Bu kapsamda, bölgede gerçekleşen hayvan nakillerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve bu hareketlerin hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde kontrol altına alınması hedeflendi. Toplantı, hayvan sağlığının korunması için çiftçilerin ve yetkililerin iş birliği içerisinde çalışması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan sunumlar, toplantıya önemli katkılar sundu. Uzmanlar, son teknolojiler ve gelişmeler ışığında hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu sunumlar, özellikle sahada çalışan veteriner hekimlerin ve tarım müdürlüğü personelinin uygulamalarını güçlendirmek adına önemli bir rehber oldu.

Muğla'da hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların devam ettiği toplantıda, 2024 yılı için hedefler belirlenirken, hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni stratejiler belirlendi. Yeni desteklerle birlikte hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi planlanıyor. Toplantı, katılımcıların deneyim ve önerilerinin paylaşılması ile sona erdi. - MUĞLA