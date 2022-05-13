Muğla'da 19 Mayıs Gençlik Festivaliyle Kutlanacak

Menteşe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 3. Kötekli Gençlik Festivali ile kutlayacak.

Menteşe Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kötekli Gençlik Festivali, 17 Mayıs Salı günü saat 18.30'da Yörük Market önünden Yoğurtçu Parkı'na gençlik yürüyüşü ile başlayacak. Festival, DJ Burak Aydın, saat 19: 00'da Mars The Band, Saat 20.00'de dans gösterileri, saat 20.20'de Rap performansları (Dalarus-Sinyor-Wein), 20.40'ta Grup Cıngar ve saat 21.15'te OZ konseriyle devam edecek.

KİTAP İMZA GÜNÜ VE KONSER

Festivalin ikinci günü olan18 Mayıs'ta saat 15.00'de Murat Menteş ve Alper Canıyüz Kitap Fuarı'nda imza gününe katılacak. Akşam programında ise saat 21.00'de Anıl Piyancı, saat 22.30'da Perdenin Ardındakiler sahne alacak.

19 Mayıs'ta saat 15.00'te T.Y. Mazer, Rukiye İdeli ve Elif Öner, Kitap Fuarı'nda düzenlenecek imza gününde okurları ile buluşacak. 3. Kötekli Gençlik Festivali saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Hüseyin Turan konseri ile son bulacak.

ATÖLYELER & PLAJ VOLEYBOLU VE BOYA SAVAŞLARI

Festival çerçevesinde 15-18 Mayıs tarihlerinde gün boyu Ödüllü Plaj Voleybolu Turnuvası, 17-18 Mayıs'ta 16.00-18.00 saatleri arası Ebru Atölyesi, 17.00-18.00'de Resim Atölyesi, 16.00-18.00 arası Makyaj Yapım Atölyesi, 18 Mayıs'ta saat 17.00'de Boya Savaşları etkinlikleri düzenlenecek.

15 Mayıs'ta kurulan Kitap Fuarı 31 Mayıs Salı gününe kadar, Öğrenci Panayırı ise 21 Mayıs Cumartesi gününe kadar kapılarını açık kalacak.