Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Haberler

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Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muğla'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Satdyumunda coşkuyla kutlandı.

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Satdyumunda coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından meydandan Atatürk Stadyumu'na Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Stadyumda yapılan kutlamalarda ilk olarak Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun mesajı okundu, ardından Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Programda, gönüllü gençler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı ve şiirler okundu. Boks, Kick Boks ve halk oyunları gösterileri sonrası kutlama programı Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından final gösterisi ise sona erdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Muğla, Mayıs, Yerel, Haberler

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